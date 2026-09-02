El anuncio de Javier Milei de una cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas generó una reacción desde la oposición británica. James Cartlidge, diputado del Partido Conservador y referente del espacio en materia de Defensa, respondió públicamente al mandatario argentino.

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A través de sus redes sociales, Cartlidge sostuvo que “las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”. Además, recordó a los soldados del Reino Unido que murieron durante el conflicto de 1982 y aseguró que su país continuará respaldando la postura de los habitantes de las islas.

La declaración surgió luego de que un periodista británico difundiera el anuncio del discurso que Milei brindará el jueves. El Gobierno argentino mantiene bajo reserva el contenido de la cadena nacional, aunque confirmó que estará enfocada en el reclamo de soberanía.

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El mensaje presidencial es trabajado junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó anticipar detalles y aseguró que será Milei quien exponga los lineamientos de la posición argentina.

En paralelo, el gobierno británico también ratificó su postura sobre las islas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien planteó una posible revisión de la posición de Estados Unidos. Desde Londres afirmaron que su posición “no cambió” y reiteraron su respaldo a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.

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Desde la Casa Rosada, en tanto, remarcaron que el reclamo argentino continúa siendo una prioridad para el Presidente, mientras crece la expectativa por el contenido del mensaje que difundirá en cadena nacional.

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