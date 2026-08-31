Los equipos de rescate continúan este lunes con la búsqueda de cientos de trabajadores atrapados en túneles de proyectos hidroeléctricos en Nepal, luego del desastre que golpeó a la región del Himalaya. Algunos de los obreros lograron establecer contacto y recibieron suministro de oxígeno.

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De acuerdo con los datos difundidos por autoridades nepalesas y chinas, al menos 919 personas murieron y más de 4.700 permanecen desaparecidas entre ambos países. Nepal reportó 903 fallecidos y 4.247 personas sin localizar, mientras que China informó 16 muertos y 546 desaparecidos.

Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal, indicó que al menos 900 trabajadores no habían sido localizados en 12 proyectos hidroeléctricos ubicados en los distritos de Rasuwa y Nuwakot. La estimación es que alrededor de 500 podrían encontrarse dentro de los túneles.

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Uno de los puntos más críticos es el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1, donde figuran 576 personas desaparecidas. Unas 300 podrían encontrarse en el interior de la estructura subterránea. En otra obra, Trishuli-3, los rescatistas intentaban descender unos 15 metros para alcanzar a los trabajadores.

El geocientífico Jakob Steiner explicó que los túneles tienen dimensiones suficientes para permitir el paso de camiones y pueden ofrecer espacios de refugio. Sin embargo, advirtió que el tiempo resulta determinante porque las personas atrapadas también necesitan agua y alimentos.

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La emergencia se originó tras el colapso de un glaciar en la región del Himalaya. El desprendimiento arrastró hielo, rocas y grandes cantidades de agua hacia los valles, destruyendo edificios, puentes e infraestructura tanto en Nepal como en el Tíbet. Equipos extranjeros se sumaron a las tareas de búsqueda mientras las autoridades intentan llegar a las zonas que continúan aisladas.

Fuente: BBC

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