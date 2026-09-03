La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que el fenómeno climático seguirá fortaleciéndose y que existe una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027.

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El organismo especializado de la Organización Naciones Unidas (ONU), lanzó una nueva advertencia por la evolución del fenómeno de El Niño, que se encuentra instalado y continuará intensificándose durante los próximos meses.



Según el último informe publicado este jueves, existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027. El organismo prevé, además, que alcance una intensidad "muy fuerte" antes de llegar a su punto máximo hacia finales de este año.



El fenómeno está asociado a un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico tropical. Ese cambio puede modificar los patrones de circulación atmosférica y provocar importantes alteraciones en las temperaturas y las precipitaciones en distintas regiones del mundo.



La OMM advirtió que un episodio de El Niño de intensidad muy fuerte puede agravar los fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos inundaciones, sequías y períodos de calor intenso.



Para el período comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, los modelos de pronóstico anticipan temperaturas superiores a las normales en casi todas las zonas terrestres del planeta. También se esperan modificaciones en los patrones de precipitaciones como consecuencia de la respuesta atmosférica asociada al fenómeno.

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Sin embargo, el organismo aclaró que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de sus efectos. El impacto puede variar considerablemente según la región y también depende de otros factores climáticos presentes en los océanos Índico y Atlántico.



Aunque se espera que El Niño alcance su máxima intensidad hacia fines de 2026, sus consecuencias climáticas podrían mantenerse durante buena parte de 2027.

La OMM señaló que las temperaturas excepcionalmente elevadas del Pacífico tropical son uno de los factores que están favoreciendo el fortalecimiento del fenómeno. Además, destacó que esta es la primera vez que sus pronósticos expresan con un nivel de certeza tan elevado la posibilidad de que el episodio continúe hasta febrero.



La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió sobre la dimensión del fenómeno y pidió reforzar las medidas de prevención ante sus posibles consecuencias.



Frente a este escenario, la OMM y los servicios meteorológicos nacionales intensificaron las tareas de alerta temprana y preparación. El organismo internacional recomendó prestar especial atención a sectores sensibles a las condiciones meteorológicas, como la agricultura, la salud, la energía y la gestión de los recursos hídricos.



La advertencia llega mientras distintos países ya comienzan a prepararse para posibles eventos extremos. Según la OMM, contar con información climática actualizada y sistemas de alerta resulta clave para reducir los impactos sobre las comunidades y las economías.



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