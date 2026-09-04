La muerte de Gabriel Ansiaume generó conmoción en el ambiente vitivinícola de Mendoza. El enólogo, de 39 años, perdió la vida este jueves mientras realizaba una actividad de montaña en el macizo del Mont Blanc, en Francia, junto a otro argentino que resultó gravemente herido. Ansiaume había viajado a Europa por cuestiones laborales y aprovechó su estadía para practicar escalada.

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El accidente se produjo en la Aiguille du Peigne, una de las agujas de Chamonix, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros. De acuerdo con la información difundida por el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix, ambos argentinos perdieron estabilidad y cayeron hacia el denominado corredor de los Papillons. Las autoridades todavía investigan qué provocó el episodio.

Otros escaladores que se encontraban en el sector advirtieron lo ocurrido y alertaron a los servicios de emergencia. Especialistas en rescate de alta montaña llegaron hasta el lugar, pero Ansiaume murió como consecuencia de la caída. Su compañero logró sobrevivir y fue evacuado hasta el hospital de Sallanches, en Alta Saboya, donde debió ser operado y continuaba internado.

Ansiaume era conocido dentro de la industria del vino mendocino y había participado en distintos proyectos a lo largo de su carrera. Entre sus trabajos más recientes se encontraba el desarrollo de la línea Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, junto al enólogo Federico Vargas Arizu. Tras conocerse su muerte, colegas y amigos expresaron mensajes de despedida y destacaron especialmente su calidad humana.

La Aiguille du Peigne forma parte de las montañas que rodean Chamonix, uno de los principales centros de alpinismo de los Alpes franceses. El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos de las actividades de alta montaña, mientras las autoridades francesas buscan establecer con precisión cómo se produjo la caída.

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