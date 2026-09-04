El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la Policía Nacional abatió a alias “Naím” o “Bendito Menor”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, durante un operativo realizado en la región de La Guajira en el marco de la Operación Centinela de la Patria. La acción se desarrolló tras más de 20 días de tareas de inteligencia y contó con la intervención de un comando especial de la fuerza.

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Durante la presentación del balance oficial, el mandatario sostuvo: “Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”. Según detallaron fuentes oficiales, el procedimiento fue ejecutado por la unidad táctica denominada Los Lobos, que llevó adelante la incursión en el territorio donde operaba el grupo armado.

De acuerdo con el reporte del Gobierno colombiano, en el enfrentamiento también fueron abatidos otros tres presuntos integrantes de organizaciones subversivas. En ese sentido, el jefe de Estado calificó la operación como “impecable” y la encuadró dentro de la nueva política de seguridad impulsada por su administración.

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Asimismo, el Presidente vinculó el resultado del operativo con las recientes acciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, y remarcó: “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”.

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