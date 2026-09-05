Un vuelo de Air Europa que viajaba desde Asunción, Paraguay, hacia Madrid, España, quedó fuera de servicio en Brasil luego de tener que interrumpir su recorrido y aterrizar en Salvador de Bahía. Al inconveniente técnico que motivó el desvío se sumó una situación inusual: pasajeros denunciaron la presencia de garrapatas dentro del avión.

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El episodio ocurrió en el vuelo AEA024, operado por un Boeing 787 Dreamliner y con alrededor de 300 pasajeros. La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con destino a la capital española cuando debió modificar su ruta.

De acuerdo con los testimonios difundidos tras el episodio, algunos viajeros detectaron garrapatas en sectores de la cabina y el equipaje de mano. Una pasajera, identificada como Perla Zaracho, manifestó además haber sufrido picaduras en la espalda y las piernas durante el viaje.

Una vez en territorio brasileño, el avión quedó temporalmente fuera de servicio. Reportes locales señalaron que la aeronave fue sometida a tareas de desinfección, mientras que también requiere trabajos técnicos antes de volver a operar.

Air Europa comunicó a sus clientes que el desvío se realizó siguiendo los procedimientos de seguridad correspondientes y lamentó los inconvenientes ocasionados. Además, personal especializado se trasladó hasta Brasil para trabajar sobre la aeronave.

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En imágenes difundidas por los propios pasajeros se observaron tareas sobre uno de los motores. Sin embargo, desde la compañía indicaron que la turbina no se encuentra dañada.

El incidente alteró el viaje previsto hacia Madrid y obligó a gestionar asistencia y alternativas para los pasajeros mientras el Boeing permanece sin operar en Salvador de Bahía.

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