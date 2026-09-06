Los desastres naturales provocan pérdidas de entre US$700.000 millones y US$850.000 millones cada año en infraestructura a nivel mundial, según estimaciones de la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI).

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La cifra contempla los daños ocasionados por huracanes, olas de calor extremas, sequías, ciclones, inundaciones, incendios, terremotos y otros fenómenos naturales.

A las pérdidas económicas se suman miles de muertes y daños en sectores como la industria, la producción agropecuaria, la energía, las rutas, los puertos, los aeropuertos, las telecomunicaciones y los edificios.

Según la CDRI, el costo anual de estos daños equivale aproximadamente al 14% del crecimiento anual del PBI mundial.

Las proyecciones de la organización advierten que el escenario podría agravarse a medida que se profundicen las consecuencias del cambio climático.

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La organización busca fortalecer la infraestructura para reducir el impacto de futuras catástrofes y mejorar la capacidad de recuperación de los países afectados.

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La Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres fue creada en 2019 por iniciativa del primer ministro de India, Narendra Modi, y tiene su sede en Nueva Delhi.

Actualmente reúne a unos 70 países, además de agencias de Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo, representantes del sector privado e instituciones académicas. La Argentina forma parte de la coalición.

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Su objetivo es promover la investigación, el intercambio de conocimientos y mecanismos de recuperación frente a desastres, además de impulsar inversiones en infraestructura resiliente.

Pese a ser miembro de la CDRI, la Argentina actualmente no tiene ningún proyecto activo con la organización, según confirmó Sandra Díaz, directora de Asistencia Técnica y Programas Sectoriales de la coalición.

En América, 20 países forman parte de la CDRI, cerca del 30% del total de integrantes. Algunos ya desarrollan proyectos específicos. Chile, por ejemplo, trabaja en el mapeo de su sistema energético nacional para evaluar su capacidad de respuesta frente a eventuales catástrofes naturales.

Fuente: TN