Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Andy Burnham, Primer ministro de Reino Unido, tuvieron un primer contacto tras la polémica respecto de la postura del país norteamericano sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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En la llamada telefónica que mantuvieron ambos líderes este lunes, según confirmó Downing Street, sede de la oficina del primer ministro británico, la conversación giró en torno a dos de las principales problemáticas de la agenda internacional: la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. No hubo ningún tipo de mención acerca de las Islas Malvinas.

Respecto del conflicto que mantienen Ucrania y Rusia desde 2022, Trump y Burnham coincidieron en la necesidad de poner fin a la guerra para evitar más muertes. A su vez, el funcionario británico reiteró su apoyo a Kiev y a las negociaciones de paz que encabeza Estados Unidos.

Es de destacar que la llamada en la que se abordó el conflicto de Ucrania tuvo lugar tan solo un día después de que la comitiva estadounidense, liderada por Steve Witkoff, se reuniera con los mandatarios de Rusia y Ucrania. El sábado, Witkoff mantuvo un encuentro con Vladimir Putin y, el domingo, con Volodímir Zelenski.

Otro de los temas que se abordó durante la llamada fue la guerra en Medio Oriente. Burnham expuso el compromiso británico de trabajar por la paz y destacó tres prioridades: avanzar hacia una solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y garantizar que Irán no tenga un arma nuclear.

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Tras finalizar la conversación, ambos líderes acordaron mantenerse en contacto y expresaron su intención de volver a comunicarse.

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