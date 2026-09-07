El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el mejor resultado electoral de su historia durante las comicios celebrados en el estado de Sajonia-Anhalt, en el este del país. Con una participación récord que superó el 75%, la fuerza liderada en el distrito por Ulrich Siegmund cosechó un 44% de los sufragios, consolidándose como la opción más votada.

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A pesar de la magnitud de la victoria, el espacio no alcanzó la mayoría absoluta propia para gobernar en soledad. El escenario político se vio sacudido además por el desplome de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, cuyo caudal electoral se redujo a la mitad, ubicándose en un 17%.

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La clave para la gobernabilidad del estado rural queda ahora supeditada a las decisiones de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), formación populista de izquierda prorrusa que superó el piso del 5% y logró cinco bancas en el parlamento regional.

Aunque el BSW es la única fuerza que no descartó acuerdos puntuales con la extrema derecha, las marcadas diferencias entre los dirigentes mantienen la provincia bajo la amenaza de un estancamiento institucional prolongado o una eventual repetición electoral.

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