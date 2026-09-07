La primera visita que mantendrá el ministro del gobierno de Donald Trump, será este martes cuando se reúna con Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Donde se abordará el apoyo de Estados Unidos al país tras el terremoto que azotó al territorio el pasado 10 de agosto. Otro eje central será el comercio bilateral entre ambos países como también la lucha frente al narcotráfico.

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La gira continuará el miércoles 9 de septiembre por Ecuador. Si bien el ministro ya visitó el país en 2025 y su presidente, Daniel Noboa es un aliado en la región para Donald Trump, la posición geográfica del país (ubicado entre Colombia y Perú) lo convierte en un factor clave frente a la lucha contra el crimen organizado. Ya que los puertos del país se volvieron puntos relevantes para las rutas del narcotráfico.

Por ultimo, el jueves 10 de septiembre Rubio se reunirá con la presidente de Perú, Keiko Fujimori y será la primera vez que el ministro estadounidense visite el país desde que Fujimori llegó a la presidencia. Dentro del temario a tratar en el encuentro, además del narcotráfico se encuentra el interés de Estados Unidos por profundizar los lazos comerciales con Perú.

La pequeña gira del Secretario de Estado estadounidense por Colombia, Ecuador y Perú se puede leer como otro paso más en la construcción por parte de Washington, de un bloque unido donde compartan una misma visión ideológica. Pero también una misma visión acerca de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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