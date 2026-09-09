Este miércoles, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el Reino Unido será “implacable” a la hora de defender su posición sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Las declaraciones fueron realizadas durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch. Burnham sostuvo que Londres continuará respetando “los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos” y remarcó que esa postura no cambiará con su Gobierno.



Aunque Burnham no mencionó directamente a Javier Milei ni a la Argentina, sus declaraciones se producen días después de que el presidente argentino volviera a reivindicar el reclamo de soberanía sobre las islas.

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Desde el sector conservador británico, Badenoch había advertido previamente que la soberanía de las islas “no es negociable” y reclamó una postura firme frente a la Argentina.



El Gobierno británico también había emitido en las últimas horas señales de un tono más moderado. La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, afirmó que el Reino Unido pretende mantener una relación “moderna y constructiva” con la Argentina en distintos asuntos de interés compartido.



Sin embargo, las declaraciones de Burnham volvieron a endurecer el discurso de Londres respecto de la cuestión de soberanía y muestran que las Malvinas continúan siendo un punto de fuerte tensión diplomática entre ambos países.

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