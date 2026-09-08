La victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales del país, con el 44% de los votos, representó no solo un hecho histórico para el partido fundado en 2013, sino que también puso en alerta a todo el país y a Europa en general. El avance de partidos catalogados como de “extrema derecha” en otros países podría convertirse en un antes y un después para el continente.

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En este sentido, la ex canciller del país, Angela Merkel, expresó su preocupación durante una feria digital organizada por la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom, en Colonia.

“Se trata de un punto de inflexión, un verdadero punto de inflexión, el que estamos viviendo en la historia de la República Federal de Alemania”, señaló Merkel.

Cabe destacar que el partido de Merkel y del actual canciller, Friedrich Merz, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), alcanzó el 17% de los votos en las elecciones que se llevaron a cabo en Sajonia-Anhalt.

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“Las encuestas lo anunciaban, pero ver el resultado negro sobre el blanco es algo que produce conmoción. A mí, como militante de la Unión Demócrata Cristiana, me sangra el corazón”, agregó.

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Otro aspecto que señaló quien fuera canciller entre 2005 y 2021 fue la utilización del aspecto emocional en los discursos durante estas elecciones regionales, algo con lo que se mostró en contra, ya que consideró necesario mostrar hechos concretos.

“Naturalmente, las emociones también son importantes y hay que llegar a la gente también emocionalmente. Pero los hechos tienen que ser considerados a la hora de argumentar. Si permitimos que las emociones tengan más importancia que los hechos, sufriremos un retroceso civilizacional”, comentó.

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