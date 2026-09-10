Ocho personas, entre ellas cinco periodistas, permanecen desaparecidas en Indonesia luego de que la lancha en la que viajaban perdiera contacto mientras se dirigía hacia el volcán Anak Krakatau, que registra una elevada actividad.

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La embarcación había partido desde Carita, una localidad costera de la provincia de Banten, para cubrir la actividad volcánica. El último contacto se produjo el lunes por la tarde y desde entonces las autoridades desplegaron un amplio operativo para intentar localizar a los ocupantes.

El grupo estaba integrado por cinco fotoperiodistas, dos tripulantes y un guía. Entre los trabajadores de prensa se encuentran profesionales de la agencia estatal indonesia Antara, la Agencia Anadolu de Turquía y los medios locales Merdeka e iNews.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banten, Al Amrad, informó que el último contacto con la embarcación se registró a las 18:13 del lunes. Además, un familiar de uno de los periodistas recibió un mensaje en el que el grupo aseguraba haber llegado a una zona cercana al volcán.

Amplían la búsqueda en el estrecho de Sunda

La última ubicación conocida de la lancha se encontraba aproximadamente a 18,5 kilómetros de la costa. Ante la falta de novedades, los equipos de emergencia extendieron el operativo por distintas zonas del estrecho de Sunda.

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Las tareas abarcan el sector comprendido entre Carita y las islas Rakata y Panjang, además de las aguas cercanas a Sebesi y Legundi. Los equipos realizan rastrillajes tanto por mar como desde el aire, aunque las condiciones de la zona complican las tareas de localización.

Uno de los principales riesgos para los rescatistas es la propia actividad del Anak Krakatau. Durante el último fin de semana, el volcán protagonizó una erupción que se extendió durante más de 24 horas, con emisión de lava, cenizas y material incandescente.

La Agencia de Geología de Indonesia mantiene un nivel elevado de alerta debido a la actividad del volcán y advirtió sobre la posibilidad de nuevas erupciones. Por ese motivo, las autoridades deben extremar las medidas de seguridad mientras continúa la búsqueda de las ocho personas desaparecidas.

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