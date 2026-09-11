La Casa Real de Noruega atraviesa un periodo de profunda tristeza, este viernes, la Corte anunció el fallecimiento de la princesa Astrid, de 94 años, la última integrante de la Familia Real de su generación. El hecho se produce 15 días del fallecimiento del antiguo monarca y hermano de la princesa, Harald V.

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El actual rey de Noruega, Haakon VIII, decretó que sean colocadas las banderas del Palacio Real a media hasta durante la jornada y en el día del funeral de la princesa. La trayectoria de la princesa Astrid estuvo marcada por una dedicación ejemplar.

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A sus 22 años, asumió el rol de primera dama tras la muerte de su madre, la princesa heredera Märtha. A partir de ese momento ella se destacó su lealtad, un espíritu contagioso y un fuerte compromiso con los más vulnerables. Con los años, la princesa Astrid se convirtió en un pilar para el rey Harald V, como también para las siguientes generaciones de la familia real.

Haakon VIII, brindó unas palabras donde recordó la importancia de su figura para la familia real, y a su vez la destacó como una persona que nunca tuvo miedo de expresar su opinión.

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