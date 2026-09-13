A tres semanas de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, un outsider irrumpió en la escena política de Brasil. El psiquiatra y escritor de libros de autoayuda Augusto Cury, de 67 años, alcanzó el 10% de intención de voto según la última encuesta de Quaest, posicionándose en el tercer lugar de la contienda.

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Postulado por el partido Avante, Cury se distancia de los extremos que lideran Luiz Inácio Lula da Silva (37%) y Flávio Bolsonaro (30%).

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Sin experiencia previa en cargos públicos, centra su plataforma en la reducción de la burocracia, el apoyo a emprendedores y un discurso de moderación que busca captar al electorado desencantado.

Analistas señalan que su crecimiento frena el despegue de las candidaturas principales en primera vuelta. Con un balotaje proyectado para el 25 de octubre, el ascenso de Cury en redes sociales e intenciones de voto agrega incertidumbre al tramo final de la campaña.

Fuente: Infobae

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