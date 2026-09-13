La Semana de la Moda de Milán calienta motores para una edición con cifras históricas que incluirá 203 actividades programadas, distribuidas en 61 desfiles y 54 eventos masivos.

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La cita arrancó con el despliegue de Vogue World en la Galleria Vittorio Emanuele y una cena inaugural en el Palazzo Reale que contó con la presencia de la primera ministra Giorgia Meloni.

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Carlo Capasa, titular de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, destacó la solidez de la grilla que iniciará Prada el 22 de septiembre y cerrará Giorgio Armani el 27. El intendente Beppe Sala resaltó el impacto turístico e institucional del evento, subrayando además la impronta social del acuerdo con Vogue, que destinará dos millones de euros a renovar la biblioteca municipal de Quarto Oggiaro.

Entre las principales novedades operativas y creativas destacan el debut de Loris Messina y Simone Rizzo al frente de Moschino, las pasarelas de las firmas portuguesas Marques Almeida y Miguel Vieira, y las celebraciones por los 40 años de Hogan y los 10 de The Attico.

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