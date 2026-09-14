Escocia, Gales e Irlanda del Norte reivindicaron este lunes su derecho a la autodeterminación y firmaron en Cardiff una declaración conjunta para avanzar en la cooperación política.

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El documento fue suscripto por el primer ministro escocés y líder del SNP, John Swinney; el dirigente de Plaid Cymru y ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth; y la líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

“El derecho a la autodeterminación corresponde a nuestras naciones”, señalaron en el texto, que cuestiona la posibilidad de que el Parlamento británico pueda impedir procesos de consulta en esos territorios.

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Las tres fuerzas mantienen objetivos diferentes. El SNP impulsa un nuevo referéndum de independencia para Escocia, Plaid Cymru busca ampliar las competencias de Gales y Sinn Féin promueve la reunificación de Irlanda.

Además, los dirigentes plantearon que “el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, de la que el Reino Unido se retiró tras el Brexit.

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Swinney sostuvo que el cambio constitucional “está en camino” y consideró que la cooperación entre las tres fuerzas puede fortalecer sus respectivas demandas. El Gobierno británico, sin embargo, mantiene su negativa a autorizar un nuevo referéndum de independencia en Escocia.

Fuente: infobaea

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