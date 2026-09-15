La 78ª edición de los premios Emmy se realizó este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como conductora. La actriz de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales se convirtió en la primera mujer en presentar la ceremonia en 15 años.

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The Pitt volvió a quedarse con el máximo reconocimiento en la categoría dramática. Además, Noah Wyle obtuvo por segundo año consecutivo el premio a mejor actor principal por su trabajo en la serie.

En comedia, La maldición de Widow’s Bay confirmó los pronósticos y sumó varios de los principales galardones de la noche. Kate O’Flynn ganó como actriz de reparto, Stephen Root como actor de reparto y Matthew Rhys como actor principal.

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Rhys también había ganado minutos antes el premio a mejor actor en una miniserie por La bestia en mí. Con ambos reconocimientos, se convirtió en el primer actor en ganar dos premios de interpretación en una misma noche en la historia de los Emmy.

Entre los momentos más emotivos estuvo el homenaje a Michael J. Fox, quien recibió el premio humanitario Bob Hope por su trabajo en la lucha contra el Parkinson. También hubo tributos a Dolly Parton y a las figuras de la televisión fallecidas durante el último año.

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La ceremonia tuvo además reencuentros como el de las protagonistas de Los ángeles de Charlie, por el 50° aniversario de la serie, y el de Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz por las tres décadas de Buffy, la cazavampiros.

Fuente: BBC

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