El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando las estructuras cayeron sobre los residentes mientras dormían. Pese a las previas advertencias sobre el riesgo estructural de la construcción, unas diez familias se albergaban en el lugar ante la falta de alternativas habitacionales en la franja.

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Las labores de búsqueda comenzaron de forma precaria. Miembros de la Defensa Civil local debieron remover los restos de concreto con las manos desnudas debido a la falta de equipo pesado y combustible. Horas más tarde, los socorristas lograron incorporar maquinaria facilitada por agencias de la ONU y equipos de ayuda egipcios.

"Aún escuchamos voces debajo de los escombros, por lo que se mantiene la esperanza de encontrar supervivientes", señaló Raed al-Dahshan, director de la Defensa Civil en Gaza. Representantes de Naciones Unidas estiman que entre 70 y 100 personas continúan atrapadas.

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Desde la ONU advirtieron que aproximadamente 400 edificaciones con daños de guerra se encuentran en riesgo inminente de derrumbe en toda la Franja de Gaza, una amenaza que se intensifica con la llegada de las lluvias invernales.

El organismo internacional reiteró su llamado a las autoridades israelíes para que permitan la entrada de maquinaria de excavación, repuestos y suministros de emergencia. Por su parte, Israel sostiene que mantiene el control sobre la importación de este tipo de equipos pesados para evitar que sean utilizados por grupos armados palestinos.

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Actualmente, el 80% de las estructuras de Gaza presentan daños o destrucción total, mientras que más de 1,2 millones de desplazados sobreviven en carpas y refugios temporales.

Fuente: BBC

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