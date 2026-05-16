Israel afirmó que mató a un alto jefe militar de Hamas en Gaza
Según fuentes israelíes y del propio movimiento, el dirigente murió en un ataque en Ciudad de Gaza y era considerado un actor clave en la ofensiva del 7 de octubre.
Según fuentes israelíes y del propio movimiento, el dirigente murió en un ataque en Ciudad de Gaza y era considerado un actor clave en la ofensiva del 7 de octubre.
Israel intensifica su ofensiva en medio de advertencias por hambruna y denuncias de violencia contra civiles.
Autoridades sanitarias informaron que el número total de fallecidos desde el comienzo del conflicto en 2023 ascendió a 65.062 y el de heridos a 165.697.
Los ataques impactaron en campamentos de desplazados y edificios residenciales. Elevaron a más de 510 los muertos desde la tregua.
"Los rehenes serán liberados pronto", afirmó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente argentino se reunirá con el primer ministro israelí. Tras ello, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.
Se dio en medio de la creciente tensión en el norte de la Franja de Gaza y la Frontera con el Líbano.
El líder republicano consideró que se está "cerca" de llegar a ese cese de las hostilidades, después más de un año y medio de la ofensiva que lanzó Israel en la Franja de Gaza.
El brazo armado del grupo terrorista alegó que los cuerpos restantes no pudieron ser recuperados debido a la magnitud de la destrucción en Gaza.
Esta entrega forma parte de las obligaciones del acuerdo de cese al fuego vigente desde el 10 de octubre. Se estipuló que Hamas liberaría a todos los rehenes, vivos o muertos.
El ataque cayó sobre la Iglesia de la Sagrada Familia, situada en el norte. Hay cuatro muertos.
Si se confirma la identidad, faltarían otros 15 cuerpos.