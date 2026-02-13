El Ejército israelí realizó dos operaciones en la zona de Gaza que culminaron con la muerte de dos milicianos.

En medio de una persistente tensión en el norte de la Franja de Gaza y la frontera con el Líbano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este viernes una serie de acciones militares que reflejan un aumento de las operaciones tras el frágil alto el fuego vigente en la región.

Según un comunicado oficial, el Ejército israelí realizó dos operaciones en la zona de Gaza que culminaron con la muerte de dos milicianos que, según las autoridades, ingresaron a un edificio al este de la denominada “línea amarilla”, un límite no demarcado que Israel considera clave para su seguridad. Aviones de la fuerza aérea habrían atacado el edificio luego de identificar a los sospechosos como amenaza.

En paralelo, en el sur del Líbano, el Ejército israelí confirmó que abatió a un combatiente de la milicia chií Hezbollah, al que atribuyó intentos de “reconstituir infraestructura militar” en la zona, lo que, según Tel Aviv, violaría los compromisos entre Israel y las autoridades libanesas.

Aunque un alto el fuego sigue parcialmente en vigor desde noviembre de 2024, los enfrentamientos y ataques esporádicos continúan marcando la vida de las comunidades fronterizas. La situación humanitaria en Gaza sigue siendo delicada, y acciones como las reportadas esta semana ponen en evidencia la fragilidad de los acuerdos de cese al fuego y la dificultad de contener las tensiones entre milicias armadas e Israel.

Las autoridades libanesas y organizaciones internacionales han reclamado en el pasado la protección de la población civil y el respeto a los acuerdos de paz, al tiempo que denuncian incursiones y ataques que, a juicio de Beirut, socavan la estabilidad de la frontera entre los dos países.

