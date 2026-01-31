La Fuerza Aérea de Israel lanzó esta madrugada una ofensiva sobre la Franja de Gaza que dejó al menos 26 personas muertas, entre ellas seis menores, tras bombardear edificios residenciales y campamentos de desplazados en zonas como Al Mawasi, según informaron fuentes médicas y autoridades locales.

Ads

Los ataques constituyeron una de las jornadas más sangrientas desde el inicio del cese al fuego y tuvieron como principal blanco sectores densamente poblados por civiles que se encontraban en refugios precarios.

Con estas nuevas víctimas, el número de fallecidos desde el establecimiento de la tregua superó los 510, profundizando la crisis humanitaria en el enclave palestino, donde las tiendas de campaña volvieron a ser alcanzadas por proyectiles.

Ads

Puede interesarte

El gobierno israelí justificó la operación militar como una respuesta a presuntas violaciones del acuerdo por parte de Hamás. Sin embargo, el impacto de los misiles en áreas ocupadas por desplazados generó una inmediata conmoción internacional.

Las imágenes registradas en el oeste de Jan Yunis muestran la destrucción total de los refugios improvisados y el trabajo contrarreloj de los equipos de rescate entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas