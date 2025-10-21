Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén israelí no identificado retenido en Gaza, informó el lunes la oficina del primer ministro.

Según indica la declaración, el ataúd fue entregado al ejército israelí y la agencia de seguridad nacional Shin Bet dentro de Gaza y que posteriormente será trasladado a Israel.

El cuerpo será examinado para su identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv, tras lo cual la familia será notificada.

Israel calcula que 28 rehenes murieron en cautiverio. Hamas entregó 12 cuerpos. Si se confirma la identidad del cuerpo devuelto ayer, faltarían otros 15.

Fuente: NA

