Un ataque aéreo israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el principal centro médico del sur de Gaza, dejó este lunes al menos 19 muertos, entre ellos cuatro periodistas.

Ads

Las víctimas fatales incluyen a Mariam Dagga (freelance colaboradora de AP), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (NBC). También resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters. Agencias internacionales confirmaron la pérdida de sus trabajadores en el ataque.

El área alcanzada era utilizada habitualmente por reporteros internacionales para transmisiones en directo, debido a su buena conectividad. Testigos indicaron que tras el primer impacto varios colegas acudieron a auxiliar a los heridos, siendo sorprendidos por la segunda explosión.

Ads

Puede interesarte

El Hospital Nasser, que ya funcionaba al límite con más de 1.000 pacientes en instalaciones diseñadas para 340 camas, enfrenta una situación crítica. Médicos denuncian falta de insumos, personal desbordado y enfermos atendidos en pasillos y hospitales de campaña improvisados.

El Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamas, informó que desde octubre de 2023 han muerto más de 62.000 palestinos, la mitad mujeres y niños. La ONU considera estas cifras como las más confiables disponibles, aunque Israel rechaza reconocerlas.

Ads

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió que este conflicto ya es uno de los más mortales para la prensa: contabiliza 192 comunicadores fallecidos en 22 meses de guerra.

Fuente: Infobae