Equipos de la Cruz Roja y egipcios fueron autorizados a ingresar a la Franja de Gaza para buscar los cadáveres de rehenes, informó el domingo la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

En conferencia de prensa, Bedrosian indicó que Israel permitió que los equipos avancen más allá de la "línea amarilla", que marca la zona de retirada del ejército israelí en virtud del actual acuerdo de cese al fuego, para ayudar en el esfuerzo de recuperación.

Además, la vocera indicó que Hamás aún no devolvió los cuerpos de 13 rehenes. El acuerdo de cese al fuego estipula que Hamás debe entregar los restos de 28 rehenes fallecidos, además de los 20 rehenes vivos que ya liberó a principios de este mes.

Hamás, por su parte, indicó que estaba ampliando la búsqueda de los cuerpos de los rehenes, un día después de que un equipo de expertos egipcios ingresara en Gaza con equipo pesado para ayudar en la recuperación.

Fuente: NA

