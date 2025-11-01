El Comando Central de Estados Unidos difundió un video captado por un dron militar que muestra a presuntos miembros del grupo Hamas saqueando un camión de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El hecho ocurrió mientras un convoy internacional se dirigía hacia el norte de Khan Younis y fue detectado por el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), con base en la ciudad israelí de Kiryat Gat y liderado por Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, “los operativos de Hamas atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión tras obligarlo a detenerse en la carretera”. El paradero del chofer permanece desconocido. El video, registrado por un MQ-9 estadounidense que sobrevolaba la zona, no permite identificar a los atacantes ni precisa el momento exacto del saqueo.

En respuesta, el gobierno de Hamas en Gaza emitió un comunicado a través de su Oficina de Prensa, en el que calificó el hecho como parte de “una campaña sistemática de desinformación mediática dirigida a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas”. La declaración sostiene que la policía local ha escoltado y garantizado la seguridad de los envíos humanitarios.

Las operaciones de drones estadounidenses en el espacio aéreo de Gaza habían sido reportadas previamente por The New York Times, que citó fuentes israelíes y estadounidenses. Según el Centcom, la misión tiene como objetivo supervisar el cumplimiento del alto el fuego acordado entre Israel y Hamas tras las hostilidades recientes.

La controversia por el saqueo de convoyes humanitarios no es nueva. Israel ha denunciado reiteradamente que Hamas desvía cargamentos destinados a la población civil. No obstante, voceros de la ONU indicaron que desde la entrada en vigor del alto el fuego, la cantidad de saqueos disminuyó significativamente. Entre el 10 y el 28 de octubre, solo un 5% de la ayuda fue interceptada, frente a más del 80% registrado entre mayo y principios de octubre, según el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

El contexto militar sigue siendo tenso. El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, general Dan Caine, se encontraba en Israel durante el incidente, invitado por el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir. Ambos visitaron el CMCC en Kiryat Gat y mantuvieron reuniones con altos mandos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, destacó la cooperación estratégica entre ambos países, centrada en la liberación de rehenes, la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamas.

Fuente: con información de Infobae