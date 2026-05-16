El Ejército de Israel afirmó hoy haber matado a Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado de Hamas, en un bombardeo realizado ayer en la zona de Ciudad de Gaza.

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La información fue confirmada por autoridades israelíes y ratificada por dos altos responsables del propio movimiento palestino, que señalaron que el ataque alcanzó un departamento y un vehículo civil.

“El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer, en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

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Según el gobierno israelí, Al Hadad era considerado “uno de los principales arquitectos” del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1200 personas en territorio israelí.

Además, lo señalaron como uno de los responsables del secuestro de civiles y militares durante esa ofensiva, en la que Hamas tomó 251 rehenes.

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El hecho se enmarca en la guerra en la Franja de Gaza, un conflicto que ya dejó más de 72.000 muertos según el Ministerio de Salud local, organismo que opera bajo la autoridad de Hamas y cuyos datos son considerados por organismos internacionales.

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En ese contexto, la ofensiva israelí se mantiene sobre el territorio, donde viven más de dos millones de personas, mientras continúan las tensiones tras el alto el fuego alcanzado meses atrás bajo presión internacional.

Fuente: con información de TN.com