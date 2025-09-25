Tras mantener reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su par norteamericano, Donald Trump, el presidente de la Nación, Javier Milei, culmina hoy su gira internacional con una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio del conflicto bélico que mantiene el país con Palestina.

El conclave será clave porque se producirá en el momento de mayor aislamiento internacional del israelí por el conflicto en la Franja de Gaza, luego de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos, que depende del Consejo de Derechos Humanos, acusara a Israel de cometer “un genocidio“.

Además, el encuentro del jefe de Estado con Netanyahu se dará luego de que una serie de países centrales, liderados por Francia, reconociera al estado palestino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un abierto desafío al cuestionado primer ministro israelí, aunque no haya tenido significativas consecuencias en el conflicto.

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio“, declaró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Navi Pillay, con respecto al accionar de Israel en el conflicto con Palestina.

De esta manera, el encuentro del mandatario libertario se da en un contexto donde el prestigio internacional de Israel está cayendo. Tal es así que, este sábado, Reino Unido, Canadá y Australia se sumaron al reconocimiento del Estado Palestino, algo que ya habían hecho países como Francia y España.

Luego del mitín, el presidente junto a su comitiva asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith y mantendrá otro encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder.

En su última actividad del miércoles, el líder argentino recibió el premio “Ciudadano Global 2025” de manos del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, durante la gala del Atlantic Council que se realizó en Manhattan.

Cabe destacar que, en esta nueva gira, el mandatario nacional estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Gerardo Werthein; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Fuente: Diputados Bonaerenses