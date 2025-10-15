El grupo terrorista Hamas informó que entregó a Israel más cuerpos de rehenes en su poder, luego de haber liberado a todos los cautivos con vida en cumplimiento parcial del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La organización extremista dijo que devolvió “los cuerpos a los que pudo tener acceso”, pero advirtió que aún quedan restos de otros rehenes sin localizar debido a la destrucción generalizada y las difíciles condiciones sobre el terreno.

“El movimiento de la resistencia ha cumplido con lo pactado y ha entregado a todos los prisioneros vivos bajo su custodia y los cuerpos a los que puede acceder”, declaró el ala militar de Hamas en un comunicado.

“En cuanto a los cuerpos restantes, requieren esfuerzos significativos y equipamiento especial para su localización y recuperación. Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente”, agregó la agrupación armada.

El acuerdo de alto el fuego, impulsado por el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, establecía un plazo de 72 horas para que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran retornados a Israel una vez que la tregua estuviera en vigor.

El plazo expiró a inicios de semana y, hasta el miércoles, los 20 cautivos israelíes con vida habían sido liberados. Sin embargo, solo cuatro cuerpos habían sido entregados y uno de ellos no corresponde a un rehén israelí, según confirmó el ejército. Se espera que entre cuatro y cinco restos adicionales sean transferidos en las próximas horas.

Además, un convoy de la Cruz Roja Internacional recogió dos féretros con los restos de rehenes israelíes que se encontraban en Gaza, según confirmó el Ejército de Israel. Los ataúdes fueron entregados por representantes de Hamas en la ciudad de Gaza y trasladados a las fuerzas israelíes dentro del enclave, donde se realizará una breve ceremonia encabezada por un rabino militar.

Posteriormente, los restos serán llevados para su identificación. Hasta el momento, Hamas no reveló la identidad de las personas cuyos cuerpos fueron entregados.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó que su gobierno no aceptará concesiones respecto a la recuperación de todos los cuerpos de los rehenes. “No haremos compromisos y no detendremos nuestros esfuerzos hasta recuperar al último cautivo fallecido, hasta el último”, afirmó. Israel sostiene que la devolución de todas las víctimas es un punto imprescindible del acuerdo y responsabilizó a Hamas por cualquier retraso.

El ejército israelí indicó que Hamas debe cumplir a cabalidad con el pacto alcanzado y “hacer los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los cautivos”, condición sostenida también por Estados Unidos, que sigue de cerca el desarrollo del acuerdo.

La imposibilidad de Hamas para acceder a todos los restos fue atribuida por la organización y la Cruz Roja al grave daño estructural en Gaza y a la presencia de zonas controladas por el ejército israelí, lo que complica las tareas de búsqueda.

La situación generó frustración e indignación en Israel. Las autoridades informaron a Naciones Unidas que podrían reducir o retrasar los envíos de ayuda humanitaria previstos para Gaza debido al bajo número de cuerpos devueltos. Mientras tanto, la tregua entre las partes aún se mantiene, aunque el ambiente es de tensión permanente ante la posibilidad de que se reanuden las hostilidades si el acuerdo no se cumple en su totalidad.

A su vez, Donald Trump manifestó que, en caso de que Hamas no respete los términos pactados, consideraría permitir a Israel reanudar las operaciones militares en Gaza.

“Las cosas con Hamas se resolverán pronto”, expresó el mandatario en comunicación telefónica, y explicó que “la liberación de los 20 rehenes vivos era primordial”. El plan estadounidense prevé, además del retorno de todos los cautivos, la desmilitarización de Hamas y una eventual amnistía para sus miembros que depongan las armas.

Los desafíos para la recuperación de los cuerpos pendientes continúan. Hamas asegura que algunos de los restos estarían en áreas de difícil acceso o bajo control israelí, lo que ralentiza las operaciones de búsqueda y recupera la atención internacional sobre el cumplimiento de los compromisos.

Israel mantiene su exigencia de que se cierre el expediente de los rehenes sin demoras adicionales, mientras la Cruz Roja y mediadores internacionales monitorean el avance de las entregas.





Fuente: Infobae