La tensión en la Franja de Gaza se intensificó este sábado, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que la Cruz Roja Internacional recibió dos ataúdes con los cuerpos de rehenes israelíes fallecidos, en el sur del territorio palestino. Esta entrega forma parte de las obligaciones del acuerdo de cese al fuego vigente desde el 10 de octubre, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Ads

El intercambio ocurre en un contexto de creciente presión por parte de Israel, que ha condicionado la reapertura del paso fronterizo de Rafah -esencial para el ingreso de ayuda humanitaria- a la devolución completa de los cuerpos de rehenes retenidos en Gaza.

Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, se reiteró que el paso hacia Egipto “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, hasta que Hamas cumpla con esa condición del acuerdo de tregua.

Ads

Puede interesarte

En toda la Franja de Gaza, equipos de rescate operan contra el reloj para recuperar cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras Hamas busca localizar los restos de los rehenes israelíes pendientes de entrega. Turquía despachó a 81 especialistas de su agencia de gestión de desastres para asistir en estas tareas, aunque el grupo permanece retenido en la frontera con Egipto desde el viernes.

El acuerdo de cese al fuego estipulaba que Hamas liberaría a todos los rehenes, vivos o muertos. Hasta la fecha, el grupo ha soltado a 20 cautivos con vida y entregado los restos de 10 de los 28 fallecidos.

Ads

Las autoridades israelíes verificaron este sábado la identidad de los restos de Eliyahu Margalit, un hombre mayor de 70 años asesinado durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Uno de los ataúdes contenía el cuerpo de la rehén israelí Inbar Hayman, también víctima de ese asalto inicial.

Puede interesarte

Como contrapartida, Israel ha restituido los cuerpos de 15 prisioneros palestinos, elevando el total de cadáveres repatriados a 135 en el marco del pacto.

Hamas afirmó que devolverá todos los cuerpos de rehenes, pero advirtió que el proceso “podría tomar algún tiempo”. Su portavoz, Hazem Qasem, explicó que algunos cadáveres “quedaron enterrados en túneles” destruidos por el ejército israelí y “otros siguen bajo los escombros de edificios bombardeados”.

Ads

Israel, en respuesta, denunció estos retrasos como una violación del acuerdo de tregua y advirtió que no “cederá” hasta recibir a todos los cautivos fallecidos.

Las próximas fases del plan de paz incluyen el desarme de Hamas y el repliegue total de las tropas israelíes, aunque persisten desacuerdos sobre estos aspectos.

Fuente: con información de TN