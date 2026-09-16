El reconocimiento se produjo luego de que el Gobierno de Javier Milei avanzara con una ofensiva legal y política destinada a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas a la exploración y explotación de recursos naturales en las islas. Entre las iniciativas se encuentra un proyecto para ampliar las penalidades a firmas que participen de actividades consideradas ilegales por la Argentina en el área en disputa.

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De acuerdo con autoridades isleñas, las nuevas disposiciones podrían tener un impacto sobre las inversiones y algunos sectores de la economía local, especialmente aquellos vinculados a la explotación de recursos naturales. No obstante, sostuvieron que continúan trabajando para brindar previsibilidad a las empresas que desarrollan actividades en el archipiélago.

La escalada se produce tras la decisión del Gobierno argentino de reforzar las acciones contra compañías relacionadas con proyectos petroleros en aguas cercanas a las islas. La Casa Rosada también analiza una ampliación del régimen de sanciones que podría alcanzar a otras actividades económicas, entre ellas la pesca, uno de los principales motores de la economía malvinense.

En paralelo, el Reino Unido ratificó su respaldo a las empresas que operan bajo las autorizaciones otorgadas por la administración de las islas y sostuvo que las medidas adoptadas por Argentina no tienen jurisdicción fuera de su territorio. Desde Londres remarcaron que apoyarán las actividades económicas consideradas legítimas en el archipiélago.

La nueva controversia se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. En las últimas semanas, la administración de Javier Milei anunció nuevas acciones judiciales contra empresas vinculadas a proyectos hidrocarburíferos y anticipó el envío al Congreso de iniciativas destinadas a fortalecer las sanciones vigentes.

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