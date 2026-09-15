La policía turca intervino en una protesta frente al Palacio de la Justicia de Estambul, realizada por activistas LGTBI y arrestó entre 80 y 90 personas que exigían la liberación de otros miembros de su colectivo que fueron arrestados en una redada el domingo.

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Un amplio operativo policial que se realizó el pasado domingo, bajo el lema: "Mi familia está segura", tuvo lugar contra asociaciones, activistas y locales de ocio del ambiente homosexual. Y resultó en la investigación a 162 sospechosos y la detención de unas 70 personas, entre ellas 26 en Estambul y 18 en Esmirna, donde un tribunal ya decretó el lunes el ingreso en prisión preventiva de 16 detenidos.

Es en este contexto, numerosos activistas se reunieron en frente al Palacio de Justicia de Estambul, en el lugar muchos de ellos portaban diferentes banderas, mientras otros portaban una pancarta que expresaba: “Ser LGBTI y organizarse no es un delito. Libertad para nuestros compañeros”. A su vez, en el lugar leyeron un manifiesto.

Dada la situación, la policía intervino en la protesta y comenzó con los arrestos, según la Asociación de Juristas Progresistas (ÇHD) fueron 80 detenciones, mientras que el diario Cumhuriyet habla de unos 90. A su vez, el diario BirGün, señaló que una de sus periodistas y que un empleado turco de la cadena alemana de televisión ARD se encuentran entre los detenidos.

Es de destacar que la homosexualidad en Turquía no esta penalmente prohibida, aunque si existe una fuerte homofobia y discriminación por parte del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, el cual tiempo atrás acusó a este colectivo de ser los responsables de la caída de la natalidad en el país.

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