La definición fue realizada por el embajador chino en la Argentina, Wang Wei, durante la celebración por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, en un acto que se llevó a cabo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

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Ante funcionarios nacionales y representantes del ámbito empresarial, el diplomático aseguró que Beijing continúa acompañando la posición argentina sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido. En ese marco, sostuvo que China y la Argentina han mantenido durante más de cinco décadas una relación basada en el apoyo mutuo en asuntos considerados estratégicos para ambas naciones.

Wang vinculó el respaldo chino a la Cuestión Malvinas con el reconocimiento que la Argentina mantiene respecto del principio de “Una Sola China”, política que establece que Taiwán forma parte del territorio chino. Según expresó, Beijing valora esa posición argentina y, en reciprocidad, respalda el reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.

En distintas declaraciones conjuntas y foros internacionales, el gigante asiático manifestó su apoyo a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y a la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica de la controversia, en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas.

Durante su intervención, el embajador también destacó la importancia de la relación económica bilateral. Señaló que China continúa siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina, además de un relevante destino para las exportaciones agroindustriales y una fuente significativa de inversiones y cooperación tecnológica.

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Asimismo, Wang remarcó la disposición de su país para profundizar la cooperación en distintos ámbitos y defendió el derecho de los países latinoamericanos a definir de manera autónoma sus vínculos internacionales y sus estrategias de desarrollo.

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