En medio de las criticas de la oposición desde el exilio y de la caída en popularidad, Vladimir Putin, presidente de Rusia, brindó un discurso televisivo en el que llamó a los rusos a votar en las próximas elecciones legislativas que comenzaran el viernes y finalizaran el domingo. A su vez señaló que la participación del pueblo servirá para responder a aquellos que buscan “debilitar” el país.

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“La participación en las elecciones es nuestra contribución común a la victoria de Rusia. Esta será nuestra respuesta común a aquellos que quieren debilitar a Rusia, contener su desarrollo y privarnos de soberanía y del derecho a elegir de manera independiente nuestro destino”, destacó Putin.

En su discurso, apeló a la unidad del país y a la demostración de una memoria histórica y amor a la patria. El político dijo: “Nuestra elección y voluntad demostrarán de nuevo que tras nuestros soldados hay millones de personas, que son de un pueblo unido por valores comunes, una memoria histórica y el amor a la patria".

"Nadie podrá ni dividirnos, ni intimidarnos, como tampoco minar nuestro Estado y nuestro sistema sociopolítico”, agregó.

A su vez, el mandatario se mostró convencido de que en los comicios resultaran ganadores los candidatos "más decentes, competentes y patriotas de Rusia”.

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Por primera vez desde 2007, el mandatario ruso lidera la campaña del partido oficialista, Rusia Unida. Este espacio, ocupa la mayoría constitucional en la Duma (cámara de diputados) desde hace diez años, e intentará revalidar ese resultado el domingo. A pesar de que sólo cuenta un 33-37 % de intención de voto, según los sondeos oficiales, y un 25 %, según los independientes.

En este sentido, el líder del espacio, Dmitri Medvédev, comentó que su partido busca una victoria limpia: “Debemos garantizar la absoluta transparencia del proceso de votación y una irrefutable legitimidad de los resultados. A día de hoy el pueblo ruso está unido en torno al presidente y varias ideas que comparte la gran mayoría de la sociedad”.

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