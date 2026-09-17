El rey Carlos III se une al foco del debate de la Inteligencia Artificial (IA) y el riesgo que representa su rápido desarrollo. Es por eso, que el monarca británico se reunirá con representantes de algunas de las principales compañías relacionadas a la IA para abordar las oportunidades que ofrece, pero también para garantizar que permanezca bajo control.

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La reunión se llevará a cabo en Escocia, en Dumfries House que se encuentra ubicada en un campo que pertenece a una de las organizaciones benéficas del monarca. Allí Carlos III se reunirá con representantes de Google, DeepMind, Anthropic, Nvidia y Open IA, y si bien se aclaró que el monarca británico no participará directamente de las charlas técnicas, si aportará una reflexión sobre el futuro de la IA, a su vez hará foco en la responsabilidad que enfrentan estas empresas.

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De acuerdo a las citas del discurso que adelantó Buckingham, el rey inglés advertirá sobre la preocupación que existe entorno a que el avance tecnológico se escape del control humano. “Quienes, en nuestro mundo, valoran nuestra humanidad y su componente moral esencial esperan ansiosamente que les garanticen que no perderemos el control de nuestro destino”, declaró.

“La tarea que les corresponde, por lo tanto, no consiste solo en hacer avanzar la tecnología, sino en garantizar que siga estando firmemente al servicio de la humanidad, las comunidades y la naturaleza”, agregó.

Si bien no terminó de hacerse pública la lista completa de quienes asistirán a la reunión, se conoce que estarán presentes: Demis Hassabis, presidente de DeepMind; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Sarah Friar, directora financiera de OpenAI.

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La intención detrás de la reunión se centra en cómo puede ser utilizada la IA para cuestiones sociales sin dejar de lado la seguridad. A su vez, según señalan desde Buckingham, Carlos III buscará impulsar una mayor cooperación internacional para evitar que el desarrollo de la inteligencia artificial aumente la desigualdad entre países.

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