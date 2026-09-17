Donald Trump, retiró a Venezuela de la lista de países que incumplían su lucha contra el narcotráfico, en el comunicado donde relató la decisión destacó el acercamiento que mantiene su administración con Delcy Rodríguez, quien está al frente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

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“Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe estar señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas”, escribió el mandatario.

Desde hace tiempo la narrativa que mantiene Washington es combatir el narcotráfico en la región. Es por eso que en la lista que publicó el departamento de estado se indica la "determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027”. Además, en esta lista figuran otros países de la región como Bolivia y Colombia.

“En Venezuela, gracias a que mi Administración logró la detención y destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país para combatir a los carteles, incluida la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua”, señaló Trump.

Si bien el gobierno de Estados Unidos mantiene a Venezuela en otra lista, donde figuran los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas, Trump aseguró que "los drásticos cambios políticos en Suramérica durante el último año, han creado oportunidades históricas para la cooperación de Estados Unidos con los gobiernos de la región”.

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En este mismo comunicado, el mandatario republicano destacó que espera ver progresos continuos por parte del gobierno interino de Venezuela, en el desmantelamiento de “grupos narcoterroristas” y en la interrupción del trafico de drogas hacía Estados Unidos.

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