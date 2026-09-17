El comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania siempre dejó la interrogante de cuándo será el momento en que las tropas de Vladimir Putin arremetan contra algún otro país.

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Y si bien, los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), ya han dejado en claro que no temen responder a algún ataque ruso, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, encendió las alarmas frente al parlamento de su país al decir que Rusia planea un ataque contra los países aliados a Ucrania.

“El plan ruso, según evaluaciones de Inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, dijo Tusk.

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El primer ministro no mencionó qué servicio de inteligencia le proporcionó los datos, sí aseguró que se trata información consistente. Advirtió también que Rusia podría presentar eventuales incursiones en territorio de la OTAN como accidentes.

A su vez, según explicó Tusk, el plan de Rusia sería poner a prueba la respuesta militar de la alianza, como también debilitar la disposición de sus integrantes al aplicar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque armado contra uno de sus miembros será considerado un ataque contra todos.

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La advertencia de Tusk tiene lugar luego de una serie de ataques rusos en territorio ucraniano, donde también se vió afectada la región de Yahodyin y Dorohusk, que se encuentran cerca a la frontera con Polonia, y de acuerdo a lo que comentó el politico, los bombardeos alcanzaron una estación de servicio y causaron una explosión.

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