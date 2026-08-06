Uganda: asesinaron a un futbolista de 27 años durante un robo
David Owori fue atacado cerca de su casa, en Kampala, y murió por las heridas. El crimen reavivó los reclamos por el aumento de la violencia urbana en la capital ugandesa.
David Owori fue atacado cerca de su casa, en Kampala, y murió por las heridas. El crimen reavivó los reclamos por el aumento de la violencia urbana en la capital ugandesa.
El hecho ocurrió en la aldea de Basidio, en la región de Ituri. La autoría fue difundida por la agencia Amaq, aunque autoridades locales aún no confirmaron el ataque ni el número total de víctimas.
Se conocen pocos detalles del hecho que se llevó la vida de un hombre. El fiscal Leandro Arévalo tiene a su cargo la investigación.
La autopsia reveló que la víctima presentaba un aplastamiento de cráneo, tres costillas rotas del lado izquierdo y tenía moretones en todo el cuerpo.
Se trata de un hombre de 34 años, que fue aprehendido en una vivienda de Quinquela Martín al 800 donde además secuestraron una escopeta y vestimenta.
El hecho que se le imputa ocurrió el 7 de julio del año pasado. Estaba de “vacaciones” en la ciudad y publicaba en sus redes sociales fotos desde las playas marplatenses.
Los investigadores creen que habría sido escrita por Laura Leguizamón, antes de asesinar a su familia y quitarse la vida.
La Policía Bonaerense investiga el hallazgo de una pareja sin vida en un camino rural de San Antonio de Areco.
El acusado por los asesinatos de su ex pareja y su ex suegra habló con la prensa cuando lo trasladaban luego de la audiencia en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva.
Un adolescente de 18 años, identificado como Brian Cabrera, fue asesinado a balazos durante el evento festivo en la localidad bonaerense. Fue trasladado al Hospital Blas Dubarry, donde murió. La policía detuvo a los dos sospechosos.
El operativo se dio a pedido del fiscal Arévalo que intervine en la investigación del homicidio que ocurrió durante la madrugada.
Según los peritos, esas eran las lesiones que tenían los cuerpos de Ian e Ivo, de 15 y 12 años, respectivamente. Su padre, Adrián Seltzer, tenía tres heridas en el pecho y la mujer se suicidó.