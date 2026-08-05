Mientras la investigación por el femicidio de Mailén Antonich avanza bajo secreto de sumario, su hermano Walter recordó a la joven, describió cómo ocurrieron los hechos y convocó a una movilización para exigir justicia, que concentrará este miércoles a las 12:00 en Luro e Yrigoyen. “Es muy doloroso, estamos muy mal. Lo único que queremos es que los autores paguen, que paguen lo que tengan que pagar los que mataron a mi hermana”, manifestó.

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En diálogo con el programa Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata, Walter recordó que Mailén acudió a Punta Cantera por una supuesta oferta laboral que había visto en Facebook. La joven, madre de dos niñas de 2 y 6 años, trabajaba en la limpieza de un boliche por 60.000 pesos por jornada. “Fue por pura necesidad. Ella necesitaba el laburo por las criaturas, para salir adelante. Pensó que si iba a esa prueba la podían llamar para la temporada o dejar fija”, explicó.

Según reconstruyó, fue trasladada al lugar con la indicación de que la buscarían a las 21:00. Antes, había enviado mensajes en los que advertía que “el lugar le parecía raro” y que “salió nerviosa de casa”. A las 17:20 publicó un estado en redes sociales, lo que inicialmente no generó alarma, pero la falta de contacto posterior encendió la preocupación familiar.

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Ante la ausencia de respuestas, la familia inició una búsqueda por cuenta propia. “En la comisaría medio como que te boludeaban”, denunció, y agregó que junto a su tío se dirigió a la zona entre Waikiki y el Balneario 0. También señaló que en un primer momento la policía argumentó no contar con móviles disponibles.

Al llegar al lugar, observaron comportamientos sospechosos y decidieron ingresar. “Se contradecían mucho. Uno nos dijo primero que habían estado trabajando desde la noche anterior y después dijo que a las cuatro de la tarde se había ido”, relató. Además, indicó que uno de los sospechosos “estaba lleno de barro”.

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Tras insistir ante las autoridades, regresaron al predio y volvieron a enfrentar a los sospechosos. “Le hicimos sacar la capucha y estaba todo rasguñado”, afirmó sobre uno de ellos. Cuando intentaron retenerlos, “se dieron a la fuga corriendo”. Minutos después, uno de los hermanos encontró el cuerpo de Mailén.

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En cuanto a la causa judicial, Walter aclaró que un hombre con el que la joven se estaba conociendo fue descartado por la fiscalía mediante el rastreo de antenas telefónicas. Sin embargo, cuestionó el avance del expediente: “Hay cosas que no cierran”.

También manifestó su indignación por el silencio de los detenidos: “Yo me pregunto qué más pruebas quieren: se fueron corriendo del lugar, quemaron cosas, uno tiene marcas de rasguños y de arma blanca, y a mi hermana la matan con un arma blanca. Tienen que pagar por lo que hicieron”.

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Finalmente, convocó a la comunidad a una marcha para exigir justicia: “Mañana a las 12:00 vamos a estar concentrando en Luro e Independencia. Vamos a marchar acompañados también por la familia del hombre asesinado en la ferretería”.