Un hombre de 78 años falleció este martes luego de descompensarse mientras se encontraba en la vía pública, en inmediaciones de Tripulantes del Fournier al 11.500, en Mar del Plata.

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El hecho fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911, que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Undécima. Al arribar al lugar, los policías encontraron al hombre recostado sobre la vereda y solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia.

Minutos después, personal del SAME constató el fallecimiento. La médica interviniente extendió el certificado correspondiente, estableciendo que la muerte se produjo por causas naturales y sin detectar signos de criminalidad ni lesiones que requirieran otras actuaciones.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 tomó intervención en el caso y, tras conocerse el informe médico, no dispuso medidas adicionales.

El lugar permaneció resguardado por personal policial hasta la llegada de un familiar directo, quien realizó los trámites necesarios para el retiro del cuerpo a través del servicio de sepelios.

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