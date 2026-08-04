Según informó la empresa, las interrupciones del servicio se llevarán a cabo en diferentes franjas horarias y alcanzarán las siguientes zonas:

Ads

De 9 a 13: sector comprendido entre Tetamanti y Florencio Martínez de Hoz, y desde Tomás Yemehuech hasta Mariquita Sánchez de Thompson. Por otro lado, el área delimitada por De los Reservistas, San Cayetano, Baigorrita y calle 89.



De 9 a 10: zona comprendida entre avenida Independencia y España, y desde Balcarce hasta Chacabuco.



De 11:30 a 13:30: sector del Club Atlético Alvarado, sobre Juan de Dios Filiberto al 3600.



Desde EDEA aclararon que los trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica y que las interrupciones son necesarias para garantizar la seguridad del personal que realizará las tareas.

Ads



Asimismo, advirtieron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, el cronograma podrá ser reprogramado para preservar la seguridad de los operarios y asegurar el normal desarrollo de las obras.

La empresa recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios previstos para los cortes y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier modificación del cronograma.

Ads