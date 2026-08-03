Familiares y allegados despidieron este lunes a Mailén Antonich, la joven asesinada. Luego del velatorio, el cuerpo comenzó a ser trasladado hacia su destino final, mientras la familia continúa reclamando respuestas por lo ocurrido.

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Durante la despedida, Walter, hermano de la víctima, cuestionó con dureza el accionar policial y aseguró que los allegados debieron avanzar por sus propios medios para intentar localizarla.

“Nosotros molestamos, nos metimos en el lugar, teníamos la foto que subió mi hermana a sus historias que decía dónde estaba y la Policía no hizo nada”, expresó.

Según relató, habían concurrido a la Comisaría 16ª para denunciar la desaparición, pero no lograron que les tomaran la presentación de inmediato debido a la cantidad de personas que se encontraban en la dependencia por robos de teléfonos celulares.

Walter también recordó que, horas antes del crimen, Mailén le había manifestado a una amiga sus dudas sobre la propuesta laboral. “El trabajo es raro, pero necesito la plata”, había escrito la joven, quien buscaba ingresos para mantener a sus dos hijas.

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La búsqueda llevó a los allegados hasta el lugar que aparecía en una fotografía publicada por la víctima. Allí se encontraron con los dos sospechosos, quienes, según el testimonio del hermano, estaban nerviosos y se contradecían al hablar.

Uno de ellos tenía una capucha y barro en la ropa, una situación que despertó sospechas porque en el sector predominaba la arena. Cuando los allegados regresaron al lugar, encontraron a la joven sin vida y observaron que los hombres estaban prendiendo fuego algunos elementos.

Los dos acusados permanecen detenidos y fueron indagados por la Justicia mientras continúa la investigación para reconstruir las circunstancias del femicidio.

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