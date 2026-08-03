Trasladan el cuerpo de Mailén Antonich tras el velatorio y crece el reclamo de su familia
Los restos de la joven son llevados hacia su destino final, mientras sus seres queridos cuestionan la respuesta policial durante las primeras horas de búsqueda.
Familiares y allegados despidieron este lunes a Mailén Antonich, la joven asesinada. Luego del velatorio, el cuerpo comenzó a ser trasladado hacia su destino final, mientras la familia continúa reclamando respuestas por lo ocurrido.
Durante la despedida, Walter, hermano de la víctima, cuestionó con dureza el accionar policial y aseguró que los allegados debieron avanzar por sus propios medios para intentar localizarla.
“Nosotros molestamos, nos metimos en el lugar, teníamos la foto que subió mi hermana a sus historias que decía dónde estaba y la Policía no hizo nada”, expresó.
Según relató, habían concurrido a la Comisaría 16ª para denunciar la desaparición, pero no lograron que les tomaran la presentación de inmediato debido a la cantidad de personas que se encontraban en la dependencia por robos de teléfonos celulares.
Walter también recordó que, horas antes del crimen, Mailén le había manifestado a una amiga sus dudas sobre la propuesta laboral. “El trabajo es raro, pero necesito la plata”, había escrito la joven, quien buscaba ingresos para mantener a sus dos hijas.
La búsqueda llevó a los allegados hasta el lugar que aparecía en una fotografía publicada por la víctima. Allí se encontraron con los dos sospechosos, quienes, según el testimonio del hermano, estaban nerviosos y se contradecían al hablar.
Uno de ellos tenía una capucha y barro en la ropa, una situación que despertó sospechas porque en el sector predominaba la arena. Cuando los allegados regresaron al lugar, encontraron a la joven sin vida y observaron que los hombres estaban prendiendo fuego algunos elementos.
Los dos acusados permanecen detenidos y fueron indagados por la Justicia mientras continúa la investigación para reconstruir las circunstancias del femicidio.