El inicio de la segunda parte del ciclo lectivo estuvo marcado este lunes por el paro nacional convocado por CTERA, que tuvo un amplio impacto en Mar del Plata y Batán. La jornada estuvo atravesada por una escasa actividad en la mayoría de los establecimientos públicos, donde el nivel de adhesión fue muy elevado.

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Desde Suteba General Pueyrredon señalaron que la medida alcanzó una participación cercana al 100% en las escuelas provinciales y municipales. El gremio atribuyó la contundencia del paro al reclamo por mejoras salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reapertura de la paritaria nacional y un mayor financiamiento para la educación pública.

El sindicato también cuestionó las inspecciones realizadas en establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de la normativa que declara a la educación como servicio esencial. Según indicaron, esos controles se llevaron adelante en distintos puntos del país, incluido Mar del Plata, aunque sostuvieron que no modificaron el nivel de adhesión de los docentes a la protesta.

La medida de fuerza afectó el normal reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno, con numerosas escuelas sin actividad durante toda la jornada. En tanto, se espera que este martes las clases se desarrollen con normalidad y que los alumnos retomen el calendario escolar previsto.

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