Mar del Plata iniciará la semana con una jornada mayormente nublada y temperaturas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 11°C de máxima, en un contexto de tiempo fresco y sin grandes variaciones térmicas.

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Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 10°C. El viento soplará desde el sector noroeste a una velocidad aproximada de 8 km/h, favoreciendo condiciones estables.

Por la tarde, se mantendrá la nubosidad y la temperatura alcanzará el valor máximo previsto de 11°C. Además, existe una baja probabilidad, de entre el 10% y el 20%, de que se registren lloviznas o lluvias aisladas, aunque no se esperan precipitaciones de intensidad.

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y el viento rotará al este/noreste, manteniéndose leve. La temperatura se ubicará en torno a los 11°C al comienzo de la noche y luego tenderá a descender.

En este contexto, será una jornada típicamente invernal, con ambiente fresco, abundante nubosidad y escasas chances de lluvia.

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