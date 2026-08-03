Lunes gris en Mar del Plata: pronostican cielo nublado y una máxima de 11°C
La semana comenzará con abundante nubosidad, temperaturas estables y una baja probabilidad de lloviznas durante la tarde. No se esperan cambios importantes en las condiciones del tiempo.
Mar del Plata iniciará la semana con una jornada mayormente nublada y temperaturas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 11°C de máxima, en un contexto de tiempo fresco y sin grandes variaciones térmicas.
Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 10°C. El viento soplará desde el sector noroeste a una velocidad aproximada de 8 km/h, favoreciendo condiciones estables.
Por la tarde, se mantendrá la nubosidad y la temperatura alcanzará el valor máximo previsto de 11°C. Además, existe una baja probabilidad, de entre el 10% y el 20%, de que se registren lloviznas o lluvias aisladas, aunque no se esperan precipitaciones de intensidad.
Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y el viento rotará al este/noreste, manteniéndose leve. La temperatura se ubicará en torno a los 11°C al comienzo de la noche y luego tenderá a descender.
En este contexto, será una jornada típicamente invernal, con ambiente fresco, abundante nubosidad y escasas chances de lluvia.