Los vecinos de distintos puntos de Mar del Plata deberán tener en cuenta que este lunes 3 de agosto habrá cortes programados de electricidad debido a tareas de mantenimiento que llevará adelante la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA). Las interrupciones forman parte del plan de obras que la compañía desarrolla para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica.

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De acuerdo con el cronograma informado por la empresa, entre las 9 y las 10 se interrumpirá el suministro en el sector comprendido por avenida Independencia, España, Balcarce y Chacabuco, un área que abarca alrededor de nueve manzanas de La Perla.

En tanto, de 9 a 12 los trabajos afectarán a los usuarios ubicados en Valencia 4136 y 4150, mientras que entre las 11.30 y las 13.30 el corte alcanzará al Club Atlético Alvarado, sobre Juan de Dios Filiberto al 3600.

Desde EDEA explicaron que estas interrupciones son necesarias para que las cuadrillas puedan trabajar de manera segura durante las tareas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica. Además, señalaron que, si las condiciones climáticas no son favorables, el cronograma podrá ser reprogramado.

La distribuidora recordó que los usuarios pueden mantenerse informados sobre los cortes programados y el estado del servicio a través de la Oficina Virtual, la aplicación oficial de EDEA y sus canales de atención, donde también se notifican las obras previstas en cada zona.

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