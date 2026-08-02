La investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich avanza mientras se conocen nuevos detalles de las horas previas al hallazgo de su cuerpo en un predio de Punta Mogotes. El testimonio de sus familiares permitió reconstruir cómo llegaron hasta el lugar y por qué comenzaron a sospechar de los dos serenos que hoy permanecen detenidos.

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Todo comenzó cuando la joven aceptó una oferta de trabajo que recibió a través de Facebook. Le indicaron que debía presentarse en un supuesto "Balneario Punta Mogotes Cero" para una entrevista e incluso le solicitaron una fotografía para confeccionar un presunto carnet laboral. Sin embargo, con el correr de la investigación se comprobó que ese establecimiento no existía.

Antes de perder contacto, Johana alcanzó a enviarle a su familia una fotografía del lugar al que había llegado. Esa imagen fue determinante para que sus allegados iniciaran una búsqueda por la zona y lograran ubicar el predio.

Al llegar, fueron recibidos por uno de los serenos. Según relató Luis, tío de la víctima, el hombre se mostró incómodo desde el primer momento e intentó impedirles el ingreso. Aun así, la familia decidió recorrer el lugar por sus propios medios.

Poco después apareció el segundo cuidador y, de acuerdo con el familiar, su comportamiento también les resultó extraño. Ambos se mostraban excesivamente nerviosos y uno de ellos respondía con dificultad a las preguntas, lo que incrementó las sospechas de quienes buscaban desesperadamente a Johana.

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Aunque inicialmente se retiraron, el intercambio entre los familiares los llevó a regresar pocos minutos después. Al volver, observaron un tambor con fuego detrás de la casilla donde se encontraban los serenos y notaron que ambos intentaban abandonar el lugar. En ese momento llegó la Policía, a cuyos efectivos les comunicaron inmediatamente las sospechas que tenían sobre los vigiladores.

Los investigadores detuvieron a los dos hombres, de 26 y 27 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa. Las pericias determinarán el grado de participación de cada uno y buscarán esclarecer cómo ocurrió el crimen.

El cuerpo de Johana fue encontrado detrás de la casilla utilizada por los serenos. Estaba desnudo, envuelto en una frazada y con las manos y los pies atados. Además, en el lugar se secuestró un tambor metálico con restos de una incineración, cuyo contenido será analizado para establecer si tiene relación con el femicidio.

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La investigación también procura recuperar imágenes de cámaras de seguridad y reconstruir los movimientos de la joven desde que salió de su casa hasta que llegó al predio. Paralelamente, se analizan los teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante los allanamientos para determinar cómo fue el contacto entre la víctima y quienes la citaron con la falsa propuesta laboral.

Conmovido por lo ocurrido, el tío de Johana recordó que la joven había aceptado esa entrevista con la esperanza de conseguir un empleo y mejorar su situación económica. "Era trabajadora. Le pasó por salir a buscar trabajo, por querer llenar la olla", expresó, al resumir el dolor que atraviesa toda la familia.

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