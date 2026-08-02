La investigación por el asesinato del ferretero Ricardo Ruiz, ocurrido durante un violento asalto en el barrio Malvinas Argentinas, sumó una prueba clave. El informe preliminar de la autopsia confirmó que el comerciante de 48 años falleció como consecuencia de una hemorragia masiva provocada por un disparo que perforó el corazón, lesión que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

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Según trascendió, durante la necropsia los peritos secuestraron un proyectil calibre .32 que será sometido a pericias balísticas para determinar si corresponde al arma incautada a los dos detenidos por el hecho, Tomás Hocte, de 23 años, y Alan Ovejero, de 25. Ambos permanecen imputados por el delito de homicidio criminis causa, figura que contempla la pena de prisión perpetua.

El crimen ocurrió el sábado al mediodía en una ferretería ubicada en la avenida Libertad al 7700. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, dos delincuentes armados ingresaron al comercio con fines de robo y, en medio del asalto, uno de ellos disparó contra Ruiz en el pecho antes de escapar a pie, dejando abandonada la motocicleta en la que habían llegado.

Alertados por los disparos, vecinos asistieron al comerciante hasta la llegada de la Policía. Ruiz fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con signos vitales, pero falleció minutos después a pesar de los intentos médicos por estabilizarlo.

Tras un rápido operativo, efectivos policiales detuvieron a Hocte a unos 600 metros del lugar del hecho, mientras que Ovejero fue capturado cuando intentaba escapar por los techos de viviendas cercanas. Ambos fueron alojados en la Unidad Penal Nº 44 de Batán y aguardan ser indagados por la fiscalía interviniente.

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