El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy una jornada con inestabilidad matutina y mejora progresiva hacia la tarde en Mar del Plata, con probabilidades de chaparrones aislados, vientos del sur y temperaturas que oscilarán entre los 7° y los 13°.

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Durante la mañana, se esperan precipitaciones débiles con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, acompañadas por vientos moderados a regulares del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre los 42 y 50 km/h. En ese tramo del día, la temperatura se ubicará alrededor de los 10°.

Con el avance de la jornada, las condiciones tenderán a estabilizarse, dando paso a un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias hacia la tarde, momento en que se registrará la temperatura máxima prevista de 13°, con persistencia de ráfagas provenientes del sudoeste.

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Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 7°, en un contexto de cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. De este modo, no se esperan precipitaciones para el cierre del día, consolidando la mejora tras el paso del frente frío por la región costera.

Para el domingo se prevé una jornada mayormente nublada y estable, sin precipitaciones significativas, con temperaturas que oscilarán entre los 7° y los 12°. Los vientos serán leves a moderados del sector norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h durante la mañana y la noche.

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