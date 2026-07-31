El Concejo Deliberante de General Pueyrredon formalizará una distinción al Gran Maestro Internacional de ajedrez Faustino Oro, de 12 años, en una ceremonia que se realizará el 6 de agosto a las 11:00 en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata.

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La medida legislativa acompaña la presentación de un proyecto de ordenanza que propone incorporar la enseñanza del ajedrez en el diseño curricular de las escuelas municipales de Mar del Plata y Batán, con el objetivo de promover habilidades cognitivas como la toma de decisiones, el razonamiento matemático y el pensamiento estratégico desde edades tempranas.

En el marco de su visita a la ciudad -la primera desde su participación en el certamen Alejandro Judewitz en 2021-, el joven deportista, considerado el segundo Gran Maestro más precoz de la historia, brindará una exhibición de 25 partidas simultáneas.

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La jornada cuenta con la promoción de la Secretaría de Deportes, Ambiente y Turismo de la Nación, con el objetivo de fomentar la difusión y práctica del ajedrez a nivel nacional.

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