El hogar residencial para adultos mayores David comunicó que no brindará declaraciones periodísticas mientras los hechos ocurridos sean investigados por la Justicia.

Ads

A través de un escrito fechado el 30 de julio, la institución señaló que Viviana, una de las adultas mayores, se encuentra atendida y cuidada dentro del establecimiento, donde continúa recuperándose de lo sucedido.

Desde la residencia explicaron que fue la primera vez que debieron activar su protocolo de alarma. El procedimiento consistió en advertir y constatar la situación, informar a la familia, disponer la asistencia médica y realizar inmediatamente la denuncia correspondiente.

También manifestaron su intención de retomar cuanto antes el funcionamiento habitual, con prioridad en la tranquilidad de los adultos mayores y la continuidad de las actividades dentro del lugar.

Finalmente, desde el hogar lamentaron y repudiaron el episodio, aunque aclararon que no ofrecerán más detalles mientras la causa permanezca en manos de la Justicia.

Ads

Puede interesarte

Ads